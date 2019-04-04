Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки - иначе быть беде, - поется в знаменитой песне Лисы Алисы и Кота Базилио из фильма «Приключения Буратино», которые чудесным образом обещали преумножить деньги деревянного человечка. И эта схема нехитрого обмана работает до сих пор.
- 2 апреля 2019 сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Петербурга, который подозревается в том, что под видом сберегательного кооператива присваивал деньги его пайщиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Предприимчивые организаторы очередной финансовой пирамиды обещали петербуржцам преумножить вложенные деньги, завлекая людей высокими процентами. Но чудес не бывает даже в сказках. Никаких выплат вкладчики не увидели.
На удочку организаторов кооператива, работавшего с 2015 года, попались около 120 человек. Общий ущерб составил свыше 70 миллионов рублей. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU