2019-04-04T12:08:49+03:00
Общество

Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко

Это один из редких снимков Северной столицы с орбитальной станции
Алена ЧИЧИГИНА
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Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко. ФОТО: сайт РоскосмосФото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко. ФОТО: сайт Роскосмос
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То, что Санкт-Петербург - один из самых красивых городов в мире, видно даже из космоса. Очередное этому подтверждение прислали на днях с МКС. Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко сейчас находится на орбитальной станции и в свободное время не забывает пополнять свою галерею разными снимками. В ней – коллеги, рабочие будни и виды Земли из космоса. Так, в объектив космонавта попала и Северная столица. Отметим, что наш город в объектив очень сложно, ведь он находится в низине, а еще очень часто закрыт облаками. Но в этот раз небо было ясным, и редкий кадр удался. Даже сквозь туман виден хорошо освещенный центр города, где-то там виднеется Невский проспект, Дворцовая площадь и подсвеченные знаменитые мосты Петербурга.

Всего в альбоме, который сохранил Кононенко на сайте Роскосмоса, около 200 городов из США, Франции, Африки, Чехии, России и других стран. Кроме этих завораживающих видов можно увидеть, как проходят подготовки к выходу в открытый космос, будни космонавтов и условия их жизни на орбитальной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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