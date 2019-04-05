В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-05T12:02:15+03:00

На перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов сбили девушку. Фото: vk.com/spb_today

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В больнице неожиданно для себя оказалась молодая жительница Приморского района Санкт-Петербурга, которая спешила утром 5 апреля по делам. На пешеходном переходе ее сбила иномарка.

- По предварительной информации 5 апреля 2019 года в 08:15 в Приморском районе Санкт-Петербурга, на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге пострадавшую девушку в состоянии средней тяжести забрала в больницу машина скорой помощи.

За рулем машины также была представительница прекрасного пола - женщина 1986 года рождения.

Известно, что пешеходный переход не оборудован светофорами, однако интенсивность движения там невысокая, а погодные условия позволяли рассмотреть человека. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU