В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку
В больнице неожиданно для себя оказалась молодая жительница Приморского района Санкт-Петербурга, которая спешила утром 5 апреля по делам. На пешеходном переходе ее сбила иномарка.
- По предварительной информации 5 апреля 2019 года в 08:15 в Приморском районе Санкт-Петербурга, на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В итоге пострадавшую девушку в состоянии средней тяжести забрала в больницу машина скорой помощи.
За рулем машины также была представительница прекрасного пола - женщина 1986 года рождения.
Известно, что пешеходный переход не оборудован светофорами, однако интенсивность движения там невысокая, а погодные условия позволяли рассмотреть человека. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU