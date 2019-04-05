2019-04-05T15:27:49+03:00
Общество

Третий кассационный суд займет здание бывшего Суворовского училища в Петербурге

Инстанция расположится в Воронцовском дворце на Садовой улице
Лилия КОЗЛОВА
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Дворец суворовцев в Петербурге передан кассационному судуДворец суворовцев в Петербурге передан кассационному судуФото: СОЦСЕТИ
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Презентабельное здание Воронцовского дворца на Садовой улице в Петербурге, перейдет во владение Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Именно там, напротив Гостиного двора начнет работать инстанция не позднее октября 2019 года. Даже на сайте суда уже появилась адресная отметка – Садовая улица, дом 26.

На протяжении более чем 60 лет здание Воронцовского дворца, расположенного в самом центре Петербурга, занимало Суворовское военное училище. В 2017 году юные суворовцы переехали на Московский проспект в бывшее Константиновское училище, а дом на Садовой временно заняли молодые военные из Нахимовского училища. Какое-то время планировалось, что суворовцы вернутся обратно в здание напротив Гостиного двора. Но в итоге было принято решение отдать его под нужды судебной инстанции.

Воронцовский дворец построен по проекту великого архитектора Франческо Растрелли, который создал не один архитектурный ансамбль в Петербурге. Во дворце более 50 парадных залов и помещений. Само здание украшено лепниной, золоченой резьбой и другими элементами стиля барокко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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