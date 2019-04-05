Коммунальщики закрасили граффити-галерею в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-05T18:37:52+03:00

Раньше стену дома в переулке Радищева украшали копии фрески Боттичелли и других великих художников [видео]

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Война коммунальщиков и уличных художников в Петербурге продолжается. В пятницу, 5 апреля, работники закрасили граффити-галерею на стене дома в переулке Радищева в Центральном районе Петербурга. Арт-объект был создан трудами художника Олега Лукьянова. Улицу украшали копии фресок Боттичелли и других великих художников.

Арт-галерею в центре Петербурга закрасили коммунальщики .Видео: Художник Олег Лукьянов

- Зачем-то нас закрасили, - пожаловался Лукьянов на своей странице в социальной сети.

Вместо импровизированной художественной галереи в переулке теперь снова просто стена бежевого цвета. Однако художник не унывает и планирует восстановить галерею с помощью щеток, либо создать новую.

Надо отметить, что работы Лукьянова – это не граффити в привычном понимании. Вместо баллончиков и красок петербургский художник использует свою технологию – распечатывает работы на полимерной пленке, а после наносит рисунки на стену.

ИСТОЧНИК KP.RU