На Петербургском шоссе перевернулся грузовик, собирается пробка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-06T13:30:27+03:00

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На Петербургском шоссе в Северной столице образовалась километровая пробка. Автомобилисты с трудом проезжают со скоростью не больше семи километров в час. Около одиннадцати часов утра в субботу, 6 апреля, на выезде из города перевернулся грузовик. Все экстренные службы уже на месте.

- Носятся как ужаленные, - ворчат автомобилисты в пробке.

Машина лежит на разделительной полосе в сторону Пушкина недалеко от Пулковского шоссе, у выезда в Экспофорум. Как произошла авария, очевидцы не сообщают. Некоторые высказывают мнение, что водитель грузовика ехал с очень большой скоростью, его занесло и он не справился с управлением.

В кабине у автомобиля разбито лобовое стекло, помята и грузовая часть. По проезжей части рассыпан песок. Есть ли в «перевертыше» пострадавшие, не известно. На месте аварии находятся спасатели, а также машина реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU