На Канонерском острове в Петербурге нашли мешки с расчлененным человеческим телом

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-06T13:47:00+03:00

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Следы леденящего душу преступления обнаружил 33-лений житель Петербурга, прогуливаясь по Канонерскому острову. Недалеко от Путиловской набережной, на тропинке, ведущей к лесу мужчина заметил полиэтиленовые пакеты. Они были присыпаны снегом и песком. Один из мешком был немного приоткрыт и петербуржец ахнул, увидев его содержимое. Внутри лежали части человеческого тела.

- Пять полиэтиленовых пакетов с останками трупа были обнаружены в шесть часов вечера в пятницу, 5 апреля, всего в 250 метрах от дома №3 по Канонерскому острову, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сложно даже представить какой ужас испытал прохожий, который наткнулся на такую находку. В раскрытом пакете виднелись части правого бедра, голени, грудины, плеча, часть таза и куски кожи.

Мешки валялись в небольшом овраге среди снега и песка, немного присыпаны. Явно некто пытался их скрыть. Однако не слишком тщательно. Сколько пролежали останки в этом месте, не сообщается.

При осмотре эксперт разглядел на костях следы пилы. Предположительно, части тела принадлежат мужчине. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит тщательную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU