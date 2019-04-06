Смольный закупит для льготников более 200 квартир

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-06T14:31:13+03:00

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В Петербурге власти собираются потратить на квартиры для льготников еще 814 миллионов рублей. Комитет имущественных отношений планирует купить более 200 жилых помещений. Смольный уже объявил конкурс на закупку. Все квартиры будущий подрядчик должен будет сдать до 15 декабря 2019 года. Передать их в собственность города в 2020 году.

- Более половины суммы, 477 миллионов рублей пойдут на закупку 66 четырехкомнатных квартир площадью по 90-99 квадратных метров. Остальные средства будут потрачены на однокомнатные квартиры: 235 миллионов рублей на помещения площадью 29-31 квадратных метров и 101 миллион рублей на «однушки» от 33 до 42 квадратных метро, - говорится заявке на сайте госзакупок.

Еще на прошлой неделе комитет уже объявлял конкурс на закупку квартир. Город собирается приобрести 136 трехкомнатных квартир площадью от 72 до 81 квадратных метров. На эти цели выделено больше 805 миллионов рублей.

В 2018 году комитет купил квартиры в районах Мурино, Ручьи и Шушары.

ИСТОЧНИК KP.RU