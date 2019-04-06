Золотая рыбка: Рыбак поймал в Петербурге корюшку с сюрпризом

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-06T18:22:58+03:00

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В Петербурге близится сезон корюшки. Однако рыбаки уже начинают постепенно ловить в сети эту известную рыбку в городе на Неве. В субботу, 6 апреля, местный житель поделился необычным уловом. Разделывая рыбу к обеды, внутри нее нашел золотое кольцо, похожее н обручальное.

- Чистил корюшку, и вот на такое наткнулся. А говорят, что рассказы про корюшку-трупоедку на самом деле миф, - поделился удивительной находкой в социальных сетях рыбак.

На снимках кольцо выглядывает из вспоротого брюха корюшки. Однако некоторые пользователи усомнились в том, что это не уловка, решив, что петербуржец сам подложил кольцо. Многие отметили, что корюшка не смогла бы проглотить столь большой предмет целиком.

Также петербуржцы стали шутить, что может на обручальное кольцо и неоправданные надежды рыба лучше клюет, чем на червя или мотыля. «Она кому-то палец откусила просто, когда ее в прошлый раз почистить пытались», - заметили пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU