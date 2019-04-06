2019-04-06T23:22:12+03:00
Происшествия

Тягач сбил пешеходов на «Скандинавии»: Женщина погибла, 7-летний ребенок в больнице

Смертельная авария произошла вечером в Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина погибла под колесами тягача в ЛенобластиЖенщина погибла под колесами тягача в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Трагическое ДТП произошло около девяти часов вечера на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Седельный тягач не успел затормозить перед пешеходами, которые перебегали дорогу в неположенном месте. На скорости автомобиль сбил женщину и семилетним ребенком.

- Авария произошла в 21:35 на 65 километре «Скандинавии» в Выборгском районе Ленобласти. За рулем тягача «Вольво» находился 64-летний мужчина, - сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

Неожиданно на дорогу выскочили женщина с мальчиком, в попытке перебежать дорогу. Но не успели. Скрип колес и удар.

В результате аварии от трав на месте скончалась 39-летняя женщина. Мальчика госпитализировала скорая. Его травмы оцениваются как средней тяжести. Являлись ли пострадавшие в ДТП родственниками, не уточняется.

Дорожная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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