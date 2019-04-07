2019-04-07T11:44:01+03:00
Происшествия

За сутки из-за звонков лже-минеров эвакуировали около 700 школьников

Анонимные звонки отправили на улицу больше двух тысяч покупателей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Бомбы искали в четырех школах, в четырех торговых центрах и на одной станции метроБомбы искали в четырех школах, в четырех торговых центрах и на одной станции метроФото: Анастасия ОСИПОВА
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«Шуточные» минирования социальных и торговых объектов Петербурга продолжаются. Утром субботы, 6 апреля, в промежуток с 09:00 до 10:00 тревожные сообщения по электронной почте получила школа №549 на улице Маршала Захарова и отдел образования Красносельского района Петербурга.

– В посланиях говорилось о бомбах из пластика и без запаха и о том, что «таймер активирован с момента открытия письма», – сообщает «Оперативное прикрытие». – Заканчивались послания традиционной фразой «Добро пожаловать в рай!».

Письма вынудили эвакуировать и осмотреть четыре школы. Без занятий остались 689 учеников и преподавателей.

Субботним вечером, около 18:00, начал действовать «минер по телефону». Звонки о взрывных устройствах поступили с неустановленного номера в четыре отдела полиции в Невском, Красногвардейском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Аноним предупредил о «заминировании» четырех торговых центров («Балканский», «Меркурий», «Континент», «Заневский каскад») и станции метро «Академическая».

Спасать из метро никого не пришлось: станция давно закрыта на ремонт. А вот из торговых центров эвакуировали 2 215 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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