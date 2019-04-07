Родители девочек, над которыми надругался тренер по баскетболу, обратились к Бастрыкину

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-07T12:46:56+03:00

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53-летнего тренера по баскетболу Игоря Угольникова заподозрили в «насильственных действиях сексуального характера» в отношении маленьких учениц. Еще 26 марта на мужчину заведено уголовное дело.

– Являясь тренером одного из баскетбольных клубов, мужчина в феврале 2019 года на территории Эстонской Республики, а также в сентябре 2018 года и январе 2019 года в одной из школ в Московском районе Петербурга совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц 2007 года рождения, – пришли к выводу в ГСУ СК по Петербургу.

Вчера, 6 апреля, родители обеих 12-летних девочек обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили взять дело на контроль.

– Председатель СК поручил передать уголовное дело в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу, а также создать следственную группу для выявления всех фактов преступной деятельности подозреваемого, – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас Игорь Угольников находится под арестом, где пробудет ближайшие два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU