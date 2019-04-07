Петербуржцы выстроились живым щитом вокруг сквера в Кузнечном переулке

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-07T14:27:19+03:00

В акции участвовало около 250 человек. Фото: Общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания»

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Более 250 петербуржцев пришли на флешмоб в защиту сквера в Кузнечном переулке. Акция «Живой щит» говорит о «недопустимости застройки зеленого оазиса».

– Это был потрясающий флешмоб, который объединил жителей района и города, а также активистов и градозащитников, – сообщают в общественном движении «Центральный район за комфортную среду обитания». – Мы абсолютно уверены, что этот народный сход обязан поставить жирную точку в бессмысленных притязаниях на строительство здесь ненужной стеклянно-бетонной коробки.

Защищая сквер, активисты попутно соорудили в зеленой зоне «могилку» проекта строительства и устроили его «похороны».

Мероприятие прошло под лозунгом «Да здравствует сквер имени Достоевского!». Такое предложение активистов уже зарегистрировано в канцелярии губернатора Петербурга.

– Решение о присвоении зеленой зоне имени Достоевского, а также ее благоустройство станет лучшим подарком к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, – считают активисты.

Два века со дня рождения Достоевского Россия отметит в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU