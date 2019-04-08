2019-04-08T10:14:17+03:00
Общество

В центре Петербурга появилось уличное пианино для всех желающих

Гости и жители города приходят музицировать на улицу Блохина [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Петроградской в Петербурге появилось общественное пианиноНа Петроградской в Петербурге появилось общественное пианиноФото: СОЦСЕТИ
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Петербург поистине культурный и музыкальный город. Неожиданно на улице Блохина на Петроградской стороне появилось пианино. Черный музыкальный инструмент «Красный Октябрь» установлен прямо на тротуаре и каждый желающий может сесть за него и сыграть несколько мелодий.

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В Петербурге появилось уличное пианино для всех желающих
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- Удивительно, иду по улице погруженная в свои мысли и вдруг... музыка! Красивая! Перед глазами - уличное пианино... Народ... За инструментом парень... Оказалось, играет студент из Сербии, приехавший учиться в магистратуре... Виртуозно играл! Молодёжь слушала, восхищалась, - восхищенно поделилась впечатлениями в соцсети жительница Петербурга.

Пианино стоит недалеко от сквера Виктора Цоя. Оно аккуратно укрыто куском полиэтилена от пыли и дождя. На инструменте наклеены таблички: «На мне можно играть», «Берегите меня». Еще на одном листке написана просьба играть только с девяти утра до девяти вечера, чтобы не беспокоить жильцов окружающих домов.

Петербуржцы с большим воодушевлением приняли музыкальный инструмент. Каждый день гости и жители города с удовольствием музицируют, наполняя улицы Северной столицы прекрасными мелодиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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