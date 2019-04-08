В Петербурге утвердили график разводки мостов на 2019 год
Весна- начало навигации в Петербурге. Одновременно с ней у туристов появляется традиционное развлечение, а у водителей головная боль - разводные мосты. И сегодня, 8 апреля, был опубликован официальный график разводок на сезон 2019 года.
- Согласно Правилам эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, навигационный период для разводки мостов по Неве (в том числе по Большой Неве) и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, – с 20 апреля по 15 ноября, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».
При этом сам график не изменился - время поднятия пролетов осталось прошлогодним. По-прежнему, два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.
Володарский — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45
Александра Невского — с 2:20 до 5:10
Большеохтинский — с 2:00 до 5:00
Литейный — с 1:40 до 4:45
Троицкий — с 1:20 до 4:50
Дворцовый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55
Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00
Биржевой — с 2:00 до 4:55
Тучков — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.
Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов будет производиться по заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU