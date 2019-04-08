В Петербурге утвердили график разводки мостов на 2019 год

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-08T19:14:12+03:00

На Неве и Малой Неве сезон начинается 10 апреля и заканчивается 30 ноября, а на Большой Невке – с 20 апреля по 15 ноября

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Весна- начало навигации в Петербурге. Одновременно с ней у туристов появляется традиционное развлечение, а у водителей головная боль - разводные мосты. И сегодня, 8 апреля, был опубликован официальный график разводок на сезон 2019 года.

- Согласно Правилам эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, навигационный период для разводки мостов по Неве (в том числе по Большой Неве) и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, – с 20 апреля по 15 ноября, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

При этом сам график не изменился - время поднятия пролетов осталось прошлогодним. По-прежнему, два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

Володарский — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45

Александра Невского — с 2:20 до 5:10

Большеохтинский — с 2:00 до 5:00

Литейный — с 1:40 до 4:45

Троицкий — с 1:20 до 4:50

Дворцовый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55

Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

Биржевой — с 2:00 до 4:55

Тучков — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов будет производиться по заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU