2019-04-08T20:11:06+03:00
Происшествия

На Софийской улице бетономешалка потеряла свою «мешалку»

Емкость с бетоном сорвалась с креплений грузовика и укатилась по дороге [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Софийской улице произошел неприятный инцидент с бетономешалкой. Фото: vk.com/spb_todayНа Софийской улице произошел неприятный инцидент с бетономешалкой. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Необычное происшествие могли наблюдать петербургские автомобилисты, оказавшиеся днем 8 апреля на Софийской улице. Здесь у бетономешалки - автобетоносместителя «по-научному», сорвало саму «мешалку»- емкость, в которой перевозят бетон.

- На Софийской улице, перед развязкой с КАД, миксер потерял бочку, - сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Софийской улице в Петербурге у бетономешалки оторвалась "мешалка" .Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

К тому времени, как инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, водитель бетономешалки успел вызвать подмогу - кран. Неизвестно, была ли емкость полной, или же грузовик ехал пустым, но на проезжую часть все же вылилась часть бетона.

Пользователи соцсетей подметили, что у шофера есть меньше часа. чтобы разгрузить «мешалку», иначе бетон внутри застынет и вынуть его будет невозможно.

Но главное, что никто в инциденте не пострадал. В этом отношении проезжавшим мимо водителям повезло больше чем двум автоледи, чьи иномарки раздавил грузовик с металлоломом на улице Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале апреля в Ленобласть вернулась зима: Выборг засыпало снегом
В Петербурге стали в два раза чаще воровать крышки люков
Восстановят три фонтана, благоустроят 300 дворов: Как изменится Санкт-Петербург в 2019 году
Арктический форум ограничит движение на ЗСД
В Петербурге утвердили график разводки мостов на 2019 год
На улице Степана Разина мусоровоз расплющил две иномарки
Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей при прорыве трубы на 2-й Комсомольской улице
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
С начала весны в Ленобласти клещи «покусали» трех человек
Главный корпус Волковской богадельни признан объектом культурного наследия
За первую неделю апреля в Петербурге очищено 524 улицы
Смольный купит 200 квартир для очередников на 800 миллионов рублей
УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в Петербурге
Из центра Петербурга выгнали торговцев хот-догами, кукурузой и сувенирами
Правительство Петербурга будет решать судьбу самовольных построек
Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль по бодибилдингу
В Гатчине задержан «телефонный террорист»