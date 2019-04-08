На Софийской улице бетономешалка потеряла свою «мешалку»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-08T20:11:06+03:00

Емкость с бетоном сорвалась с креплений грузовика и укатилась по дороге [видео]

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Необычное происшествие могли наблюдать петербургские автомобилисты, оказавшиеся днем 8 апреля на Софийской улице. Здесь у бетономешалки - автобетоносместителя «по-научному», сорвало саму «мешалку»- емкость, в которой перевозят бетон.

- На Софийской улице, перед развязкой с КАД, миксер потерял бочку, - сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Софийской улице в Петербурге у бетономешалки оторвалась "мешалка" .Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

К тому времени, как инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, водитель бетономешалки успел вызвать подмогу - кран. Неизвестно, была ли емкость полной, или же грузовик ехал пустым, но на проезжую часть все же вылилась часть бетона.

Пользователи соцсетей подметили, что у шофера есть меньше часа. чтобы разгрузить «мешалку», иначе бетон внутри застынет и вынуть его будет невозможно.

Но главное, что никто в инциденте не пострадал. В этом отношении проезжавшим мимо водителям повезло больше чем двум автоледи, чьи иномарки раздавил грузовик с металлоломом на улице Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU