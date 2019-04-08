2019-04-08T22:05:20+03:00
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В малодоступные дворцы и особняки Петербурга пустят посетителей

Туристы и жители Северной столицы смогут насладиться архитектурными памятниками города
Петр КИБЕР
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В закрытые для доступа памятники архитектуры смогут попасть туристы. Фото: vk.com/openspbinfoВ закрытые для доступа памятники архитектуры смогут попасть туристы. Фото: vk.com/openspbinfo
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Петербург не зря называют культурной столицей. Это действительно город-музей. Почти каждое здание в центре мегаполиса имеет статус памятника. Не зря центральная часть города внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но каждый дом музеем не сделаешь, и много где вход для простых туристов внутрь заказан. Чтобы показать малодоступные дворцы людям, работает программа «Открытый город».

- Почти 150 объектов культурного наследия , ранее недоступные для горожан и гостей, открыли свои двери для посетителей в последние три года. Среди них: особняки М.М. Устинова, А.Ф. Кельха, Г.Г. фан Гильзе фан дер Пальса, Мариинский и Новомихайловский дворцы, здания бывшего Германского посольства, Акционерного общества «Европейская гостиница» и многие другие, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Каждый год в рамках проекта проводится больше тысячи мероприятий, в которых принимают участие около 20 тысяч жителей и гостей Северной столицы. Благодаря «Открытому городу» люди знакомятся с культурным наследием Петербурга. И эту важную традицию в Смольном решили обязательно поддерживать и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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