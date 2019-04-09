2019-04-09T07:48:21+03:00
Общество

Погода на 9 апреля в Петербурге: Снова дождь

Во вторник в Северной столице будет облачно с прояснениями
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник, 9 апреля, в Петербурге снова будет идти дождьВо вторник, 9 апреля, в Петербурге снова будет идти дождьФото: Артем КИЛЬКИН
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Вторая неделя апреля в Петербурге выдастся холодной. После прекрасной солнечной погоды, которая продержалась в начале месяца, на Северную столицу надвинулись дожди. Во вторник, 9 апреля, горожане, укутываясь потеплее в пальто, спешат на работу, перепрыгивая лужи и прихватив с собой зонты. Сырая погода в городе на Неве совсем отменила настроение приближающегося лета.

- В ночь на вторник температура воздуха в Петербурге опустилась до 1-3 градусов выше нуля. Днем особого потепления ждать не стоит. Термометры покажут 5-7 градусов, - сообщила пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Накануне вечером в некоторых районах Северной Венеции выпал крупными хлопьями мокрый снег. Но днем он уже растает под каплями небольшого дождя, который будет идти периодически в течение всего вторника. Ветер в Петербурге ожидается слабый и южный, юго-западный.

К сожалению, в течение всей недели температура воздуха в Петербурге будет опускаться. В среду, 10 апреля, ожидается не более 5 градусов тепла, а в четверг и того ниже – от нуля до плюс 2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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