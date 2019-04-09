2019-04-09T08:10:13+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Московском районе сгорел мужчина и его собака

Огонь поглотил двухкомнатную квартиру на юге Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина и собака погибли в пожаре в Московском районе ПетербургаМужчина и собака погибли в пожаре в Московском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная трагедия произошла в ночь на вторник, 9 апреля. В Московском районе Петербурга около одиннадцати часов вечера понедельника, 8 апреля, загорелась жилая квартира. Огонь охватил двухкомнатное помещение. По словам очевидцев, в пожар унес де жизни.

- В 23:16 8 апреля в службу МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в доме №16 по улице Ленсовета в Московском районе Северной столицы, - сообщила пресс-служба спасателей.

Прибыв на место, пожарные увидели, что горит двухкомнатная квартира в указанном доме. Черный дым, вырывающийся из окна, сильно закоптил стену дома. Огонь распространился по кухне и коридору. Всего горела площадь в восемь квадратных метров.

Меньше, чем через час 11 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники сумели потушить пожар. В начале первого часа ночи огонь был ликвидирован.

По словам очевидцев, огонь унес две жизни: мужчины, который жил в этой квартире и его верной собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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