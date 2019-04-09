Смольный потратит более 10,5 миллиардов рублей на школы и детские сады

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-09T08:46:53+03:00

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Власти Петербурга планируют в 2019 году выкупить детские сады, школы и медицинские учреждения. Как стало известно накануне, 8 апреля, на это будут потрачены средства из федерального бюджета. Всего на покупку всех объектов ориентировочно будет потрачено более 10,5 миллиардов рублей.

- Мы должны провести все конкурсные и технические процедуры, чтобы 1 сентября дети могли пойти в школу, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

На совещании с членами правительства Беглов принял решение о том, что в текущем году Смольный выкупит и подготовит к работе 24 детских сада, четыре школы и 16 объектов здравоохранения, в число которых также входят офисы для врачей. Ориентировочно из федерального бюджета на эти нужды будет потрачено 10 миллиардов 683 миллиона рублей.

Правительство уже запустило процесс передачи объектов в пользование, чтобы будущей осенью школы уже могли распахнуть свои двери и принять новых учеников. Отмечается, что на закупку оборудования планируется выделить деньги из резервного фонда власти города.

ИСТОЧНИК KP.RU