«Это ж Бенедикт Камбербэтч»: В Петербурге разыскивают вандала, похожего на английского актера

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-09T09:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

«Соскучились?» - этот вопрос профессора Мориарти из сериала по произведению Артура Конана Дойла «Шерлок» угрожающе напоминал Холмсу о том, что его заклятый враг еще жив и пристально за ним наблюдает. По всей видимости, знаменитый сыщик прибыл в Петербург для того, чтобы немного похулиганить и уничтожить камеры внешнего наблюдения, чтобы скрыться от профессора. Так, в ночь на понедельник, 8 апреля, камера одного из домофонов на Петроградской стороне зафиксировала акт вандализма, совершенный человеком, очень похожим на сериального Шерлока.

- В 2:20 ночи 8 апреля данный персонаж совершил акт вандализма. Вырвал с корнем домофон в доме 1/56 по Гатчинской улице. Просим, если вы его узнали, сообщить, - кинули клич о помощи петербуржцы.

Вандал вырвал с корнем домофон на Петроградской сторонеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Удивительно, но злодея горожане быстро узнали. В стоп-кадре с видео наблюдения жители Северной столицы разглядели человека, похожего на британского актера Бенедикта Камбербэтча, который является исполнителем роли Шерлока Холмса в одноименном сериале.

Разумеется, сам актер тихо и мирно проводит время на съемках на родине. А данный вандал, какой-то распоясавшийся хулиган.

ИСТОЧНИК KP.RU