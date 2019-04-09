Здание фабрики «Красное знамя» на улице Красного курсанта продали за 162 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 21:23 2019-04-09T21:23:04+03:00

Здание фабрики "Красное знамя" ушло с молотка почти за 162 миллиона рублей. Фото: vk.com/voopiik_spb

Ранее объект принадлежал банку, который сейчас находится в стадии ликвидации

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С торгов, прошедших в Российском аукционном доме (РАД), было продано здание бывшей чулочной фабрики «Красное знамя», расположенной неподалеку от метро «Чкаловская». За объект новый владелец заплатил 161,9 миллиона рублей -почти максимальную цену.

- Торги состоялись на электронной площадке посредством публичного предложения, в период с 6 февраля по 25 мая. Стартовая цена составляла 176,4 миллионов рублей и шла на понижение рублей. К концу мая минимальная цена составила бы 97 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба РАД.

Таким образом здание ушло почти за полную стоимость. Что сделает с «Красным знаменем» новый владелец - неизвестно, но, скорее всего, здесь, как и по соседству, расположатся офисы.

Напомним, что здание фабрики, стоящее по адресу: улица Красного Курсанта, 25, литера В, является объектом культурного наследия. Ранее недвижимость принадлежала коммерческому банку, но после банкротства последнего, было продано с аукциона. Соседние корпуса «Красного знамени» сейчас активно реставрируют.

ИСТОЧНИК KP.RU