Здание фабрики «Красное знамя» на улице Красного курсанта продали за 162 миллиона рублей
С торгов, прошедших в Российском аукционном доме (РАД), было продано здание бывшей чулочной фабрики «Красное знамя», расположенной неподалеку от метро «Чкаловская». За объект новый владелец заплатил 161,9 миллиона рублей -почти максимальную цену.
- Торги состоялись на электронной площадке посредством публичного предложения, в период с 6 февраля по 25 мая. Стартовая цена составляла 176,4 миллионов рублей и шла на понижение рублей. К концу мая минимальная цена составила бы 97 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба РАД.
Таким образом здание ушло почти за полную стоимость. Что сделает с «Красным знаменем» новый владелец - неизвестно, но, скорее всего, здесь, как и по соседству, расположатся офисы.
Напомним, что здание фабрики, стоящее по адресу: улица Красного Курсанта, 25, литера В, является объектом культурного наследия. Ранее недвижимость принадлежала коммерческому банку, но после банкротства последнего, было продано с аукциона. Соседние корпуса «Красного знамени» сейчас активно реставрируют.
ИСТОЧНИК KP.RU