2019-04-10T13:43:17+03:00
Дом. Семья

Кошкин дом: Жители Приморского района построили городок для бездомных животных

Неравнодушные петербуржцы поставили во дворах домики и подкармливают хвостатых соседей [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Приморского района в Петербурге строят для бездомных котов домикиЖители Приморского района в Петербурге строят для бездомных котов домикиФото: СОЦСЕТИ
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Петербург всегда был известен своей любовью к котам. В послевоенные годы, когда кольцо фашистской блокады было разорвано, именно кошки спасли Ленинград от разорения крысами. Усатых охотников специально привозили с разных уголков страны. И даже в самом главном петербургском музее Эрмитаже есть свои коты-хранители. Поэтому не удивительно, что жители Приморского района построили целый городок для бездомных животных, в котором хвостатые прекрасно переживают зиму, а летом могут укрыться от палящего солнца.

В них кошки успешно переживают зиму и прячутся от солнца летом Фото: СОЦСЕТИ

В них кошки успешно переживают зиму и прячутся от солнца летомФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Здорово, - радуются петербуржцы. – У нашего дома бабульки кошек прикармливают, так во дворе ни одной крысы нет.

Кошачьи домики устанавливают во дворах Фото: СОЦСЕТИ

Кошачьи домики устанавливают во дворахФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Домики похожи на маленькие избушки Фото: СОЦСЕТИ

Домики похожи на маленькие избушкиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Специальные домики для кошек жители Приморского района устанавливают во дворах, в палисадниках. Кошачье жилье, как правило, имеет полноценную крышу, окна, вход. Некоторые из них можно даже назвать «многоквартирными». Местные жильцы приносят усатым еду, игрушки и даже устанавливают специальные когтеточки, чтобы коты могли ухаживать за своим «маникюром».

Также у уличных котов есть лежанки и когтеточки Фото: СОЦСЕТИ

Также у уличных котов есть лежанки и когтеточкиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Однако не все обрадовались, увидев кошачий городок. В социальных сетях разразился настоящий спор по этому поводу. Противники высказывали мнение, что от таких кошачьих поселений одна только грязь и антисанитария. По их словам, животных надо прогонять, чтобы они не заполоняли город.

Несмотря на противников, большинство петербуржцев все же встают на сторону кошек и очень радуются тому, что в городе на Неве живут такие неравнодушные люди, которые заботятся о братьях наших меньших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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