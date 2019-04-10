2019-04-10T16:03:48+03:00
Общество

Кружевное белье и латекс: незаконный интим-клуб на Ржевке попался на неуплате аренды

Притон обнаружили сотрудники комитета по контролю за имуществом, которые пришли расторгать договор аренды
Петр КИБЕР
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Незаконный интим-клуб нашелся при проверке в подвале дома на Таллиннской улице. Фото: Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом СПбНезаконный интим-клуб нашелся при проверке в подвале дома на Таллиннской улице. Фото: Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом СПб
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Кружевные бюстгальтеры обнаружили сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга, которые пришли с проверкой по адресу: Таллиннская улица, дом 6, литера А. Здесь, в подвальном помещении должен был находиться оздоровительный клуб, владельцы которого задолжали почти 400 тысяч рублей за аренду. Но реальность оказалась интереснее.

- Вместо оздоровительного центра в подвале был размещен центр интимных услуг. В качестве декора на стенах висело женское белье, а также иллюстрации и надписи сексуального характера, - сообщает пресс-служба ККИ.

Удивленных инспекторов приветствовали не только лифчики всех цветов и размеров, свисающие со стен, но и латексные костюмы. Кроме того, в помещении проверяющие нашли множество несогласованных перепланировок, за счёт которых пользователем были обустроены бар, танцпол со светомузыкой, бассейн, сауна и комнаты для приватных встреч.

Теперь, кроме выплаты долгов по арендной плате, коммерсантам придется ответить и на вопросы полицейских, которые, собственно, и инициировали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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