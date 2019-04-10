Следком начал проверку после отравления малышей в детском саду Красногвардейского района

СЕГОДНЯ 19:12 2019-04-10T19:12:50+03:00

За три дня 21 ребенок оказался в больнице с кишечной инфекцией

Изменить размер текста: A A

Следственное управление Следственного комитета России оп Санкт-Петербургу начало проверку по факту отравления малышей в детском саду номер 53 Красногвардейского района. Всего за три дня из дошкольного учреждения в больницы отправили 21 ребенка.

- Юным пациентам был поставлен предварительный диагноз «кишечная инфекция», при этом восемь детей были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Пока врачи не могут точно сказать, что послужило причиной ЧП. Возможно нарушения были на кухне детсада, а может причины в другом. Что конкретно - покажет доследственная проверка, которую сотрудники Следкома проводят вместе с прокуратурой и Роспотребнадзором.

Специалисты уже побывали на Ленской улице, где расположен детсад, провели осмотр помещений и взяли образцы продуктов питания, белья и других предметов, которые помогут установить картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU