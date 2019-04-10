2019-04-10T19:12:50+03:00
Происшествия

Следком начал проверку после отравления малышей в детском саду Красногвардейского района

За три дня 21 ребенок оказался в больнице с кишечной инфекцией
Петр КИБЕР
Поделиться:
21 ребенок отравился в детском саду номер 53 в Петербурге.21 ребенок отравился в детском саду номер 53 в Петербурге.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Следственное управление Следственного комитета России оп Санкт-Петербургу начало проверку по факту отравления малышей в детском саду номер 53 Красногвардейского района. Всего за три дня из дошкольного учреждения в больницы отправили 21 ребенка.

- Юным пациентам был поставлен предварительный диагноз «кишечная инфекция», при этом восемь детей были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Пока врачи не могут точно сказать, что послужило причиной ЧП. Возможно нарушения были на кухне детсада, а может причины в другом. Что конкретно - покажет доследственная проверка, которую сотрудники Следкома проводят вместе с прокуратурой и Роспотребнадзором.

Специалисты уже побывали на Ленской улице, где расположен детсад, провели осмотр помещений и взяли образцы продуктов питания, белья и других предметов, которые помогут установить картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помощника прокурора Петербургского метрополитена поймали на взятке
Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора
Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов
Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно
У Александровской больницы по просьбам горожан поставят светофор
Петербургский полумарафон ограничит движение по Крестовскому острову
Жители намыва на Васильевском острове жалуются на необустроенность территорий
Кружевное белье и латекс: незаконный интим-клуб на Ржевке попался на неуплате аренды
Дорожники вымыли от зимней грязи самую узкую улицу Петербурга
Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» полностью достроят к 29 сентября
Из-за прорыва трубы рядом со школой на улице Маршала Казакова образовался фонтан
Студенческая вечеринка в Ленобласти закончилась изнасилованием
Кошкин дом: Жители Приморского района построили городок для бездомных животных
Контрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублей
«Тойота» сбила девушку на Васильевском острове
В Петербурге предложили отмечать День отца
В Петербурге полиция накрыла нарколабораторию
В ночь на 10 апреля в Петербурге погиб мотоциклист
В Приморском районе откроется экопарк за 1 миллиард рублей
Пьяный вандал закрасил памятник защитникам Ленинграда под Петербургом
Петербурженка умерла со страху после ограбления ее дома
Разъяренный автомобилист разбил ногой водительское стекло каршеринга в Петербурге
Неадекват выбил стекло в движущемся поезде петербургского метро
Погода на 10 апреля в Петербурге: Мокрый снег
СКА проиграл в Москве ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина
На Лиговском проспекте снесли незаконные магазины
Здание фабрики «Красное знамя» на улице Красного курсанта продали за 162 миллиона рублей