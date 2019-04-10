2019-04-10T21:42:03+03:00
Общество

С 12 апреля в Петербурге стартует навигация по рекам и каналам города

А через два дня, 14-го числа, выйдут на «промысел» - катать туристов и прогулочные катера
Петр КИБЕР
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В ближайшие выходные на Неву и водные пути Петербурга вернутся прогулочные катера.В ближайшие выходные на Неву и водные пути Петербурга вернутся прогулочные катера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Летний Петербург невозможно представить без многочисленных туристов со всего мира и флотилии прогулочных катеров, снующих по рекам и каналам, катающих тех самых туристов. В нынешнем году навигация маломерных судов стартует с 14 апреля.

- Открыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов с 9:00 12 апреля. Для плавания на маломерных судах - с 9:00 14 апреля, - говорится в распоряжении комитета по транспорту, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом уже в воскресенье утром петербуржцы смогут вновь наблюдать привычную картину у причалов на Неве, Фонтанке, канале Грибоедова и других местах, где традиционно швартуются прогулочные суда.

Тем более, что пока прохладно и туристов не так много, можно доставить себе удовольствие и взглянуть на город с воды еще раз. В тишине. Спешите воспользоваться возможностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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