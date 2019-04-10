С 12 апреля в Петербурге стартует навигация по рекам и каналам города
Летний Петербург невозможно представить без многочисленных туристов со всего мира и флотилии прогулочных катеров, снующих по рекам и каналам, катающих тех самых туристов. В нынешнем году навигация маломерных судов стартует с 14 апреля.
- Открыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов с 9:00 12 апреля. Для плавания на маломерных судах - с 9:00 14 апреля, - говорится в распоряжении комитета по транспорту, опубликованном на сайте ведомства.
Таким образом уже в воскресенье утром петербуржцы смогут вновь наблюдать привычную картину у причалов на Неве, Фонтанке, канале Грибоедова и других местах, где традиционно швартуются прогулочные суда.
Тем более, что пока прохладно и туристов не так много, можно доставить себе удовольствие и взглянуть на город с воды еще раз. В тишине. Спешите воспользоваться возможностью.
ИСТОЧНИК KP.RU