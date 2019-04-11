В Кудрово автомобиль вылетел в реку и утонул

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-11T08:07:51+03:00

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В социальных сетях петербуржцы и пользователи интернета активно обсуждают ДТП, которое произошло вечером в среду, 10 апреля, в городе Кудрово Ленинградской области. На скорости с моста вылетел в реку автомобиль. По словам водителя, отказали тормоза. Однако петербуржцы не верят, что причина в этом.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 10 апреля. Volvo под управлением женщины вылетел с моста на Центральной улице в реку Оккервить.

- У Volvo отказали тормоза?, - в один голос удивляются опытные автомобилисты. – Быть такого не может. Видимо, проблема в другом.

Петербуржцы стали наперебой высказывать свое мнение о том, что полет с моста в воду произошел из-за того, что водитель, скорее всего, перепутала педали. Однако это лишь мнения, а не официальные подтверждения.

Благо, водитель осталась жива. Выбраться из утопающей машины через окно женщине помогли прохожие.

С инцидентом разберутся сотрудники ГИБДД Ленобласти и установят настоящие причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU