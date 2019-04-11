2019-04-11T12:14:16+03:00
Происшествия

Студентка вуза в Петербурге выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Девушка спасалась от огня в общежитии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Студентка получила тяжёлые травмы, выпрыгнув из горящей комнаты в общежитии ВШЭ Фото: архив КПСтудентка получила тяжёлые травмы, выпрыгнув из горящей комнаты в общежитии ВШЭ Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В больницу Петербурга в ночь на 11 апреля попала студентка 20го курса НИУ ВШЭ Северной столицы. В здании общежития университета произошел пожар и девушка, спасаясь от огня, в панике выпрыгнула в окно. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Медики делают все для того, чтобы помочь бедной девушке.

- Пожар произошел ночью 11 апреля в одной из комнат на четвертом этаже общежития НИУ ВШЭ в доме 29 по улице Ленсовета. В результате пожара пострадала студентка 2 -го курса. В состоянии паники она выпрыгнула из окна. В настоящее время студентка находится в Институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, - сообщила пресс-служба вуза.

По данным МЧС, сообщение о пожаре они получили около двух часов ночи. Прибыв на место спасатели обнаружили, что в комнате горит обстановка на площади трех квадратных метров. В половину четвертого огонь был потушен.

Отмечается, что больше никто из студентов и сотрудников не пострадал. Студенты ближайших комнат были расселены в свободные комнаты на других этажах. Все расходы на лечение второкурсницы университет обязался взять на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом в Петербурге
Станция метро «Чернышевская» закроется с 15 апреля
Жители Петербурга останутся без горячей воды с 21 мая
Охота на браконьеров: В Ленобласти задержали мужчину, убившего дикую свинью
В Петербурге угнали автомобиль стоимостью в 7 миллионов рублей
В Петербурге женщина 10 метров протащила на капоте сбитого школьника
В Кудрово автомобиль вылетел в реку и утонул
Погода на 11 апреля в Петербурге: Холодно и снег
Здание бывшей Академии легкой промышленности имени Кирова на Суворовском 50-52 стало памятником
С 12 апреля в Петербурге стартует навигация по рекам и каналам города
На Ленинском проспекте ГИБДД со стрельбой ловила серебристый микроавтобус
Помощника прокурора Петербургского метрополитена поймали на взятке
Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора
Следком начал проверку после отравления малышей в детском саду Красногвардейского района
Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов
Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно
У Александровской больницы по просьбам горожан поставят светофор
Петербургский полумарафон ограничит движение по Крестовскому острову
Жители намыва на Васильевском острове жалуются на необустроенность территорий