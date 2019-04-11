Студентка вуза в Петербурге выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-11T12:14:16+03:00

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В больницу Петербурга в ночь на 11 апреля попала студентка 20го курса НИУ ВШЭ Северной столицы. В здании общежития университета произошел пожар и девушка, спасаясь от огня, в панике выпрыгнула в окно. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Медики делают все для того, чтобы помочь бедной девушке.

- Пожар произошел ночью 11 апреля в одной из комнат на четвертом этаже общежития НИУ ВШЭ в доме 29 по улице Ленсовета. В результате пожара пострадала студентка 2 -го курса. В состоянии паники она выпрыгнула из окна. В настоящее время студентка находится в Институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, - сообщила пресс-служба вуза.

По данным МЧС, сообщение о пожаре они получили около двух часов ночи. Прибыв на место спасатели обнаружили, что в комнате горит обстановка на площади трех квадратных метров. В половину четвертого огонь был потушен.

Отмечается, что больше никто из студентов и сотрудников не пострадал. Студенты ближайших комнат были расселены в свободные комнаты на других этажах. Все расходы на лечение второкурсницы университет обязался взять на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU