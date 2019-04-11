Думская станет пешеходной, но только по выходным и праздникам

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-11T19:05:31+03:00

Решение ограничить движение автомобилей на самой «веселой» улице Петербурга, приняли рабочем совещании с зампрокурора Центрального района

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Думская улица, которая стала синонимом веселой ночной жизни из-за многочисленных клубов, ресторанов и кафе, станет пешеходной. Такое решение было принято на совещании по установке дорожных знаков, которое прошло под руководством заместителя прокурора Центрального района Санкт-Петербурга.

- В выходные и праздничные дни с 22:00 до 07:00 движение транспорта будет запрещено. Улица на это время станет пешеходной, - сообщает пресс-служба администрации Центрального района Северной столицы.

Чтобы автомобилисты, которые пока не знают о нововведениях соблюдали правила, за ними, особенно в первое время будут присматривать экипажа ГИБДД.

А информировать о новом статусе Думской будут установленные у дома 2А знаки: «Пешеходная зона», а также «Стоянка запрещена», действующие по всей протяженности улицы.

Напомним, что раньше такой эксперимент уже проводился, но теперь норма станет постоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU