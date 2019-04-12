Через тернии к звездам: В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-12T10:06:55+03:00

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В России 12 апреля отмечается День космонавтики. Специально в этот день, сегодня, в Петербурге появилось новое граффити с изображением легендарной женщины, которая первая покорила космос, Героя Советского Союза – Валентины Терешковой.

- Ура! С праздником. Это очень здорово, - стали хвалить уличных художников петербуржцы, увидевшие фото работы в соцсетях.

Многие написали о том, что они срочно отправятся посмотреть на новый стрит-арт живьем. Действительно, посмотреть есть на что.

Граффити называется «Терешкова: через тернии к звездам». Представляет собой рисунок 9 на 12 метров. На черном фоне белым контуром изображена Терешкова, стоящая на шаре Земли среди звезд. Белая краска выглядит так, словно в темноте светится.

Как сами называют граффити сами художники – это «мурал». Оно занимает всю стену на торцевой стороне заброшенного дома №9 на Транспортном переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU