2019-04-12T10:06:55+03:00
Общество

Через тернии к звездам: В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой

Новый рисунок в высоту достигает 12 метров
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге появилось граффити ко дню космонавтики Фото: Арт-группа "Явь"В Петербурге появилось граффити ко дню космонавтики Фото: Арт-группа "Явь"
Изменить размер текста:

В России 12 апреля отмечается День космонавтики. Специально в этот день, сегодня, в Петербурге появилось новое граффити с изображением легендарной женщины, которая первая покорила космос, Героя Советского Союза – Валентины Терешковой.

- Ура! С праздником. Это очень здорово, - стали хвалить уличных художников петербуржцы, увидевшие фото работы в соцсетях.

Многие написали о том, что они срочно отправятся посмотреть на новый стрит-арт живьем. Действительно, посмотреть есть на что.

Граффити называется «Терешкова: через тернии к звездам». Представляет собой рисунок 9 на 12 метров. На черном фоне белым контуром изображена Терешкова, стоящая на шаре Земли среди звезд. Белая краска выглядит так, словно в темноте светится.

Как сами называют граффити сами художники – это «мурал». Оно занимает всю стену на торцевой стороне заброшенного дома №9 на Транспортном переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое грабителей в Петербурге напали на 74-летнюю пенсионерку из-за телефона
В Петербурге двое налетчиков разбили витрины в салоне связи и похитили мобильные телефоны
Над Ладожским озером светило северное сияние
Собираемость налогов в Петербурге выросла на 15 процентов
В Петергофе из-под снега забили фонтаны
Полежаевский парк облагородят к 2024 году
Во время обрушения потолка в аквапарке «Родео Драйв» никто не пострадал
Влип очкарик: на Горском шоссе застрял грузовик, сваливавший мусор на обочину
Думская станет пешеходной, но только по выходным и праздникам
Проект цветника у Египетский ворот в Пушкине стал лучшим по мнению петербуржцев
В Колпино возобновилось строительство проблемного ЖК «Ижора парк»
Компанию, сливавшую отходы в реку Мурзинку, оштрафовали на миллион рублей
В Ивангороде из под земли спасли кошку, неделю просидевшую в трубе
Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет на Comic Con Saint Petersburg 2019
«Лахта Центр» подключат развязкой к Приморскому шоссе
Внимание, внимание: Юго-запад Петербурга затопило кипятком
На военно-морском салоне в Петербурге покажут 15 новинок
Петербуржцы делятся в сети фотографиями снежного апреля
В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы
На станции метро «Автово» в Петербурге нашли немого мальчика
Две женщины попали под колеса иномарки на Ржевке в Петербурге
К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет