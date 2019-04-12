В Петербурге раскрыли тайну Гатчинского «молока из будущего»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-12T14:04:22+03:00

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В конце декабря на прилавках магазинов в Гатчине стали появляться загадочные продукты – молоко по маркировке произведенное в январе 2019 года. Рассказал об этом работник логистического центра в социальных сетях. По его словам, в город завезли 250 палет молочной продукции «из будущего».

Увы, звучит все может и мистически, но, по факту, все прозаично. «Молоко из будущего» на Гатчинском молокозаводе появилось из-за программной ошибки принтера. Ошибку выявили сразу и отправили продукцию на склад компании на Лиговском проспекте. Это подтверждают и данные электронной системы «Меркурий», используемой Россельхознадзором для контроля за оборотом продукции животного происхождения.

- Удивлен, что производителей продуктов питания Россельхознадзор проверяет в таких случаях удаленно, полагаясь на ответы компании и работу собственной электронной системы. Техника, как мы видим, может ошибаться, - заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По мнению парламентария, если есть риски, то должна быть установлена и ответственность. А раз искусственному интеллекту свойственно ошибаться, то тогда нужна правовая база. В связи с этим Цивилев задумался об установлении ответственности для искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU