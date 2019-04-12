На благоустройство Пулковского парка потратят почти 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-12T18:48:33+03:00

Пулковский парк красив и зимой и летом, но фонарей здесь нет до сих пор. Фото: vk.com/sepasepa

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100 миллионов рублей в этом году и еще 98 миллионов в следующем пообещал выделить врио губернатора Петербурга на благоустройство Пулковского парка. Об этом стало известно на встрече с местными жителями, которая прошла в рамках объезда Московского района.

- Горожане рассказали, что очень любят гулять по парку, однако не могут делать это в темное время суток из-за отсутствия нормального освещения, - пишет «Мойка 78».

Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что Пулковскому парку не хватает многого, а не только фонарей. Поэтому на благоустройство территории в ближайшие два года выделят почти 200 миллионов рублей.

Тогда у местных жителе и появится комфортная зона для прогулок и отдыха.

Напомним, что Пулковский парк расположен в развилке между Московским и Пулковским шоссе. Здесь, в отсутствие других зеленых зон, любят гулять семьи с детьми, но с наступлением темноты это становится некомфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU