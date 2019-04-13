2019-04-13T11:14:07+03:00
Общество

Петербург и Москва будут убирать друг друга «по обмену опытом»

В городе на Неве уже работают столичные коммунальщики
Петр КИБЕР
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Петербург и Москва обменяются опытом уборки города.Петербург и Москва обменяются опытом уборки города.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже несколько дней назад внимательные жители Петербурга заметили на улицах города уборочную технику с непривычной эмблемой на двери. Это в Северную столицу прибыли несколько бригад коммунальщиков из Москвы.

- Мы договорились с Сергеем Собяниным об обмене опытом в уборке. Он прислал бригады в Петербург, с техникой. Они выбрали адреса и работают, - рассказал журналистам врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Впрочем, город на Неве в долгу не останется и вскоре в столицу поедет такое же количество петербургских коммунальщиков , которые покажут на что они способны.

По словам главы Петербурга, сейчас город отстает от развития современных технологий уборки. Не хватает техники, а та, что есть - с большим износом. Опыт по обмену коммунальными бригадами даст возможность понять, что и где можно улучшить. А пока у горожан есть уникальная возможность - увидеть, как москвичи моют Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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