2019-04-13T20:14:16+03:00
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

С 13 апреля рыболовецкие бригады вышли в Финский залив, Ладожское озеро и Неву
Петр КИБЕР
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13 апреля в Петербурге и Ленобласти начался сезон промышленного лова корюшки.13 апреля в Петербурге и Ленобласти начался сезон промышленного лова корюшки.Фото: Илья СМИРНОВ
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Конец апреля -начало мая всегда проходит в Петербурге под знаком корюшиной путины. Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой. А все вокруг тут же начинает пахнуть свежими огурцами.

- Промышленный вылов корюшки начался в Петербурге и Ленинградской области 13 апреля. Продолжаться он будет до мая, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на региональное управление Росрыболовства.

Пока неизвестно, каким будет улов в нынешнем сезоне, но в прошлом году профессионалы выудили из воды 1181 тонну корюшки. Причем большая ее часть была ладожской - в озере поймали 737,5 тонн, в полтора раза меньше попало в сети, расставленные в Финском заливе (443,6 тонны).

Впрочем, что-то попалось и любителям зимней рыбалки, которые днями сидели на льду следя за поплавком. Но это даже близко не сравнить с промышленными объемами, тем более, что во многих местах лов корюшки попросту запрещен. Например в Нерестовом канале в Сестрорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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