2019-04-13T20:52:21+03:00
Дом. Семья

В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь

Чтобы вызволить птицу, петербуржцы даже позвонили в полицию, но пока помочь лапчатому не получилось
Петр КИБЕР
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В запертой машине на Литейном проспекте сидит несчастный гусь. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ запертой машине на Литейном проспекте сидит несчастный гусь. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Мало какой любитель животных может со спокойным сердцем пройти мимо собаки, запертой в машине. Такие сообщения в соцсетях появляются регулярно, даже если животное в авто только-только закрыли. Не мене часто на такие вызовы выезжает полиция. Но если к собакам в машинах все привыкли, то гусь, сидящий двое суток в самом центре Петербурга - это из ряда вон.

- На Литейном 12 во дворе стоит красный «Рено». В салоне вторые сутки сидит... гусь! Вчера он свободно сидел на заднем сиденье, а сегодня уже в мешке. Жалобно кричит и пытается выбраться, - написали неравнодушные петербуржцы в соцсетях.

По словам горожан, птица уже еле двигается и выглядит несчастной и замученной. Люди даже вызвали полицию, чтобы помочь. Стражи порядка приехали, установили владельца авто, но тот показал документы на птицу и заявил, что гусь пойдет на продажу.

Чтобы спасти лапчатого наиболее радикальные защитники животных даже готовы разбить стекло, но пока из останавливает уголовный кодекс. Звонок в службу помощи животным также ситуацию не прояснил.

В итоге дело ничем не кончилось и, судя по всему, гусь третью подряд ночь проведет в холодной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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