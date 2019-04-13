В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь
Мало какой любитель животных может со спокойным сердцем пройти мимо собаки, запертой в машине. Такие сообщения в соцсетях появляются регулярно, даже если животное в авто только-только закрыли. Не мене часто на такие вызовы выезжает полиция. Но если к собакам в машинах все привыкли, то гусь, сидящий двое суток в самом центре Петербурга - это из ряда вон.
- На Литейном 12 во дворе стоит красный «Рено». В салоне вторые сутки сидит... гусь! Вчера он свободно сидел на заднем сиденье, а сегодня уже в мешке. Жалобно кричит и пытается выбраться, - написали неравнодушные петербуржцы в соцсетях.
По словам горожан, птица уже еле двигается и выглядит несчастной и замученной. Люди даже вызвали полицию, чтобы помочь. Стражи порядка приехали, установили владельца авто, но тот показал документы на птицу и заявил, что гусь пойдет на продажу.
Чтобы спасти лапчатого наиболее радикальные защитники животных даже готовы разбить стекло, но пока из останавливает уголовный кодекс. Звонок в службу помощи животным также ситуацию не прояснил.
В итоге дело ничем не кончилось и, судя по всему, гусь третью подряд ночь проведет в холодной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU