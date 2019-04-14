В Колпине в аварии с автобусом погибли двое
Смертельная авария на пустой дороге произошла сегодня, 14 апреля, ранним утром в Колпине. На перекрестке Пролетарской и улицы Вавиловых «пятерка» влетела в автобус.
– Двигаясь по Пролетарской от Адмиралтейской улицы, 29-летний водитель «ВАЗа» наехал на бордюрный камень, после чего столкнулся с попутным автобусом «МАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП в Колпино.
По словам очевидцев, легковушка влетела в автобус сзади. В автобусе, который направлялся на маршрут, «отделались испугом»: к счастью, пассажиров в нем не было. А вот «пятерка» сильно пострадала. Удар был настолько мощным, что спасателям пришлось срезать крышу, чтобы добраться до людей.
– Два мужчины – водитель и его 22-летний пассажир – погибли, – добавляют в ГИБДД.
Идет проверка. Свидетели ЧП предполагают, что водитель легковушки мог быть нетрезв.
ИСТОЧНИК KP.RU