2019-04-14T10:25:37+03:00
Происшествия

В Колпине в аварии с автобусом погибли двое

На перекрестке «пятерка» налетела на бордюр и врезалась в автобус сзади
Анна ПОСЛЯНОВА
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Спасателям пришлось срезать крышу. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»Спасателям пришлось срезать крышу. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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Смертельная авария на пустой дороге произошла сегодня, 14 апреля, ранним утром в Колпине. На перекрестке Пролетарской и улицы Вавиловых «пятерка» влетела в автобус.

– Двигаясь по Пролетарской от Адмиралтейской улицы, 29-летний водитель «ВАЗа» наехал на бордюрный камень, после чего столкнулся с попутным автобусом «МАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП в Колпино.

По словам очевидцев, легковушка влетела в автобус сзади. В автобусе, который направлялся на маршрут, «отделались испугом»: к счастью, пассажиров в нем не было. А вот «пятерка» сильно пострадала. Удар был настолько мощным, что спасателям пришлось срезать крышу, чтобы добраться до людей.

– Два мужчины – водитель и его 22-летний пассажир – погибли, – добавляют в ГИБДД.

Идет проверка. Свидетели ЧП предполагают, что водитель легковушки мог быть нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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