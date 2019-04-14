2019-04-14T14:24:51+03:00
Общество

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Снимками из кабины он поделился в своем «Инстаграме»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вояж на «Сушке» состоялся в Крымске. Фото: «Инстаграм» Андрея АршавинаВояж на «Сушке» состоялся в Крымске. Фото: «Инстаграм» Андрея Аршавина
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Бывший игрок «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной по футболу Андрей Аршавин прокатился на истребителе. Снимками из кабины боевого самолета он поделился в своем «Инстаграме».

– Несостоявшийся летчик. В кабине Су-30М2, – написал Андрей Аршавин в сети сегодня, 14 апреля, утром. – Наши «Сушки» самые-самые!

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Несостоявшийся лётчик. В кабине Су-30М2. Наши Сушки - самые, самые!!!!!
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Вояж на «Сушке» состоялся в Крымске, куда Андрей Аршавин на днях прибыл со своими воспитанниками: вчера, 13 апреля, там прошли заключительные матчи группового этапа финального турнира Первенства России по футболу среди команд спортивных школ. А сегодня утром спортсмену удалось выкроить время для экстремального отдыха.

Экс-футболист управлял истребителем в качестве второго пилота. Судя по всему, полет прошел успешно и Аршавину очень понравился: на снимках видно, что он, сидя за штурвалом, держит большой палец вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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