2019-04-15T13:37:59+03:00
Общество

На Охте откроется новый филиал библиотеки имени Маяковского

Он будет работать в современном помещении на Большеохтинском проспекте, дом 8
Петр КИБЕР
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На Большеохтинском проспекте появится новый филиал библиотеки имени Маяковского.На Большеохтинском проспекте появится новый филиал библиотеки имени Маяковского.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Библиотека перестает быть староформатным заведением с рядами пыльных книг на полках и становится современным местом для общения, проведения досуга и получения информации. Именно таким должен стать новый филиал «маяковки» на Охте.

- В библиотеке установят станции самообслуживания, что позволит читателям брать и сдавать книги самостоятельно, не обращаясь за помощью к сотрудникам, - пишет газета «Петербургский дневник».

Кроме того, здесь можно будет подключиться к открытым лекциям мировых университетов, чтобы получать он-лайн образование.А тем, кому традиционный метод ближе, систематизируют информацию о программах зарубежных университетов с возможностью получить консультацию о поступлении.

Для желающих изучать иностранные языки и заодно побольше узнать о мировой культуре, создадут разговорные клубы. Ну а изюминкой филиала станет многофункциональный зал-трансформер в котором будут проходить кинопоказы, лекции, семинары и конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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