Отец с сыном подорвались на боеприпасе в Колпино
Утром в понедельник, 15 апреля, в жилом доме в Колпино прогремел взрыв. Прибывшие на это место экстренные службы Петербурга обнаружили жуткую картину. Труп 51-летнего мужчины и его тяжело раненого 20-летнего сына. Оба стали жертвами разорвавшегося боеприпаса.
Следственный комитет Петербурга уже начал проверку этого трагического инцидента. У правоохранителей имеется версия того, по какой причине произошел смертельный взрыв.
- Отец с сыном привезли боеприпас с дачи, которая находился в Ленобласти. Дома они попытались его разобрать, из-за чего и произошел взрыв. Что именно это был за боеприпас, установит экспертиза, - пояснили в следственном комитете Северной столицы.
На данный момент следователи осматривают квартиру, где произошел взрыв и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
О состоянии пострадавшего 20-летнего молодого человека на данный момент ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU