2019-04-15T14:22:45+03:00
Происшествия

Отец с сыном подорвались на боеприпасе в Колпино

Труп местного жителя нашли в квартире одного из домов Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге местный житель погиб, подорвавшись на боеприпасеВ Петербурге местный житель погиб, подорвавшись на боеприпасеФото: Олег ЗОЛОТО
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Утром в понедельник, 15 апреля, в жилом доме в Колпино прогремел взрыв. Прибывшие на это место экстренные службы Петербурга обнаружили жуткую картину. Труп 51-летнего мужчины и его тяжело раненого 20-летнего сына. Оба стали жертвами разорвавшегося боеприпаса.

Следственный комитет Петербурга уже начал проверку этого трагического инцидента. У правоохранителей имеется версия того, по какой причине произошел смертельный взрыв.

- Отец с сыном привезли боеприпас с дачи, которая находился в Ленобласти. Дома они попытались его разобрать, из-за чего и произошел взрыв. Что именно это был за боеприпас, установит экспертиза, - пояснили в следственном комитете Северной столицы.

На данный момент следователи осматривают квартиру, где произошел взрыв и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

О состоянии пострадавшего 20-летнего молодого человека на данный момент ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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