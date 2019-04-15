2019-04-15T14:44:23+03:00
Общество

С 26 апреля в электричках начинает работать абонемент «Дачный»

Он будет работать по понедельникам, пятницам, выходным и праздничным дням
Петр КИБЕР
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С 26 апреля на дачу на электричке можно уехать по "Дачному" проездному. Фото: "СЗППК"С 26 апреля на дачу на электричке можно уехать по "Дачному" проездному. Фото: "СЗППК"
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С приходом весны в России начинается дачный сезон. Огородники и любители природы в массовом порядке начинают выезжать на загородные участки. Именно для такой группы петербуржцев и жителей Ленобласти придуман проездной «Дачный».

- Абонементный билет ориентирован на дачный пассажиропоток выходного дня и действителен в течение календарного месяца для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, а также в день перед праздником и в день после праздника, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

И это логично, ведь в большинстве случаев «исход» из городов в деревни происходит по выходным. При этом надо помнить, что в пятницу и предпраздничные дни по «Дачному» можно уехать только на дачу (из Петербурга). В выходные и праздники ездить туда-сюда, а в понедельник и после праздника - только «обратно».

Есть ограничения и по направлениям. Их точный список можно узнать на сайте «СЗППК», или в пригородных кассах. Действовать абонемент будет с 26 апреля по 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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