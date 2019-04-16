В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-16T08:31:23+03:00

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Петербург - город культуры, город творческих людей, скульпторов, художников, писателей. И одним из них был поэт Николай Гумилев, ставший одним из символов эпохи перемен и казненный по обвинению в заговоре против советской власти. До сих пор в родном городе не стояло памятнику литератору, но вчера эта несправедливость была исправлена.

- 15 апреля в сквере перед зданием Института иностранных языков РГПУ имени Герцена состоялась торжественная церемония открытия первого в Санкт-Петербурге памятника Николаю Гумилеву, - пишет газета «Петербургский дневник».

Бронзовый постамент в виде стилизованной лестницы-этажерки из человеческих фигур, на вершине которого стоит сам Гумилев, создал петербургский скульптор Алексей Архипов.

По словам мастера, памятник поэту должны были открыть еще 22 года назад - именно столько лет готовая скульптура простояла в мастерской, но случилось это знаменательное событие только сейчас.

Напомним, писатель Николай Гумилев родился в Кронштадте в 1886 году. Участвовал в Первой мировой войне, был женат на поэтессе Анне Ахматовой. В 1921 году в возрасте 35 лет расстрелян по обвинению в заговоре против советской власти.

ИСТОЧНИК KP.RU