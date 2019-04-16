На Дворцовой площади пройдет пять репетиций парада 9 мая

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-16T18:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Меньше, чем через месяц Петербург вместе со всей страной будет отмечать 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас город начал готовиться к проведению одного из главных праздников в году – 9 мая. Во вторник, 16 апреля, стало известно, где и когда пройдут репетиции военного парада.

- Всего на Дворцовой площади Петербурга состоится пять репетиций масштабного мероприятия. Вечером 22 и 24 апреля по главной площади города стройным шагом отработают строевую слаженность пешие парадные расчеты, - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Понаблюдать за тренировками парадных расчетов и посмотреть, как по брусчатке едет тяжелая боевая и историческая техника в механизированной колонне можно будет 26 и 30 апреля. Заключительная же репетиция с генеральным прогоном состоится почти накануне праздника – 7 мая в 10 часов утра.

Всего в военном параде 9 мая в Петербурге примет участие более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа и силовых ведомств региона, будет задействовано около 130 единиц авиационной техники, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, ракетных и зенитных ракетных систем, а также исторические образцы вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU