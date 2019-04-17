Петербург получит 10 миллиардов на выкуп школ и детсадов

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-17T11:52:26+03:00

Также средства от федерального центра пойдут на приобретение помещений для кабинетов врачей общей практики

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 10,6 миллиардов из резервного фонда на нужды Петербурга. Деньги пойдут на выкуп социальных объектов у застройщиков.

- Выделить 9,73 миллиарда рублей на приобретение в 2019 году зданий и помещений для создания не менее 3475 мест в образовательных организациях города и не менее 3580 мест в детсадах, - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на портале правовой информации.

Второй документ предусматривает выделение еще 858 миллионов, которые пойдут на обустройство кабинетов врачей общей практики. Согласно распоряжению, на одного медика на участке должно приходиться не более 1200 человек. Реализовать проект под надзором Минздрава должны до 2020 года.

Напомним, что ранее о выделении средство к Дмитрию Медведеву обращался врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU