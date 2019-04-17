В Царском Селе отреставрировали Золотые ворота

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-17T12:19:10+03:00

Без капитального ремонта элементы ограды Екатерининского дворца простояли почти 60 лет

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Новой красотой засияли Золотые ворота Екатерининского дворца в Царском Селе. Реставрация, длившаяся долгих восемь месяцев завершена. И теперь посетителей государственного музея-заповедника встречает красота, созданная столетия назад руками талантливых зодчих.

- Три с половиной тысячи декоративных деталей и более 12 тысяч заклёпок – с таким объемом работ имели дело реставраторы. Сначала все накладные детали декора снимали, нумеровали и расчищали. Когда мастера сняли позолоту, оказалось, что часть исторических деталей XVIII века сохранилась, - сообщает пресс-служба ГМЗ «Царское Село».

Чтобы привести в надлежащий вид ворота, которые последний раз реставрировали в 60-х годах прошлого века, мастерам пришлось долго и упорно работать, восстанавливая утраченные элементы и вручную покрывая детали золотом. На это ушло около трехсот книжек для золочения, в каждой – по 60 листов сусального золота.

Справка КП:

Центральные ворота Екатерининского дворца созданы в середине XVIII века по проекту Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли мастерами Сестрорецкого оружейного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU