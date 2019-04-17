Двухэтажный жилой дом загорелся во Всеволожске

СЕГОДНЯ 21:11 2019-04-17T21:11:21+03:00

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Жители города Всеволожск в Ленинградской области вечером в среду, 17 апреля, с замиранием сердца смотрят на огромный пожар. Около восьми часов вечера загорелся жилой двухэтажный дома. Так как здание деревянное – огонь за считанные минуты целиком поглотил постройку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703821" frameborder="0"></iframe> В центре Всеволожска горит жилой дом.

- В центре Всеволожска на Всеволожском проспекте полыхает жилой дом, - рассказали очевидцы «КП-Петербург».

Вокруг горящего здания, отделенного забором, столпились десятки зевак. Некоторые петербуржцы рассказывают, что пламя видно даже из Мурино.

По словам свидетелей, пожарные еще не прибыли на место. А тем временем огонь все яростнее уничтожает деревянную постройку. Местные жители опасаются, что пламя может перекинуться на деревья и соседние дома.

Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент нет. О причинах возгорания станет известно позже, после того, как пожарные потушат огонь и специалисты проведут экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU