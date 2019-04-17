Двухэтажный жилой дом загорелся во Всеволожске
Жители города Всеволожск в Ленинградской области вечером в среду, 17 апреля, с замиранием сердца смотрят на огромный пожар. Около восьми часов вечера загорелся жилой двухэтажный дома. Так как здание деревянное – огонь за считанные минуты целиком поглотил постройку.
В центре Всеволожска горит жилой дом.
- В центре Всеволожска на Всеволожском проспекте полыхает жилой дом, - рассказали очевидцы «КП-Петербург».
Вокруг горящего здания, отделенного забором, столпились десятки зевак. Некоторые петербуржцы рассказывают, что пламя видно даже из Мурино.
По словам свидетелей, пожарные еще не прибыли на место. А тем временем огонь все яростнее уничтожает деревянную постройку. Местные жители опасаются, что пламя может перекинуться на деревья и соседние дома.
Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент нет. О причинах возгорания станет известно позже, после того, как пожарные потушат огонь и специалисты проведут экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU