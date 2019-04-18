Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность
Недельное пребывание солнца в городе на Неве потихоньку подходит к концу. Ясная погода постепенно сменяется привычной облачностью и кратковременными дождями. В четверг, 18 апреля еще будет сухо, а в пятницу уже могут быть осадки.
- Переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью и утром +1...+3 градуса, а днем от 11 до 13 выше ноля. Атмосферное давление будет меняться мало,- сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Впрочем, обещание облачности не значит, что солнце полностью скроется за тучами. С утра четверга оно вполне ярко светит опровергая слова синоптиков. Однако уже завтра погода чуть испортится. Днем ожидается кратковременный дождь и немного похолодает.
А в субботу будет хоть и без осадков, но облачно и всего до плюс 10 градусов. Пойдете гулять - одевайтесь теплее. В такую погоду заболеть проще, чем морозной зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU