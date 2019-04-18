Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 апреля: До плюс 13 и переменная облачность

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-18T07:48:02+03:00

Четверг еще порадует горожан сухостью, а вот в пятницу уже пойдет небольшой дождь

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Недельное пребывание солнца в городе на Неве потихоньку подходит к концу. Ясная погода постепенно сменяется привычной облачностью и кратковременными дождями. В четверг, 18 апреля еще будет сухо, а в пятницу уже могут быть осадки.

- Переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью и утром +1...+3 градуса, а днем от 11 до 13 выше ноля. Атмосферное давление будет меняться мало,- сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Впрочем, обещание облачности не значит, что солнце полностью скроется за тучами. С утра четверга оно вполне ярко светит опровергая слова синоптиков. Однако уже завтра погода чуть испортится. Днем ожидается кратковременный дождь и немного похолодает.

А в субботу будет хоть и без осадков, но облачно и всего до плюс 10 градусов. Пойдете гулять - одевайтесь теплее. В такую погоду заболеть проще, чем морозной зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU