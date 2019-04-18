Петербург выкупит и сохранит кинотеатр «Подвиг» в Колпино

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-18T09:27:12+03:00

Петербург выкупит кинотеатр "Подвиг" в Колпино и сохранит его как культурное учреждение. Фото: Пресс-служба губернатора СПб

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Еще одна хорошая новость для жителей Колпино. Кроме благоустройства городского парка, которое власти Петербурга пообещали выполнить в течение лета 2019 года, для колпинцев сохранят и кинотеатр «Подвиг». Его выкупят у нынешнего владельца, чтобы не допустить закрытия учреждения.

- Хочу заверить: перепрофилирования кинотеатра не будет. Город найдет возможность выкупа здания. Мы создадим на его базе бюджетное учреждение культуры и вместе с жителями района подумаем, как его лучше использовать. И коллектив не оставим без работы, - заявил на встрече с местными жителями врио губернатора Санкт- Петербурга.

По словам Александра Беглова, «Подвиг» станет хорошим приобретением для города. Также, кроме судьбы кинотеатра колпинцев волновали и другие насущные проблемы. Одна из основных - перегруженность дорог и вечные пробки в самом Колпино, а также на въезде и выезде из него.

Частично проблему снимет ввод в июне Усть-Ижорского шоссе, а в последующее время вместе с РЖД Петербург будет строить путепроводы через железнодорожные пути, что также уменьшит траффик.

ИСТОЧНИК KP.RU