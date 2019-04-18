Утро четверга в Петербурге опять началось с эвакуаций школ и судов

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-18T10:17:34+03:00

В Петербурге опять эвакуируют школы, суды и другие учреждения. Фото: vk.com/spb_today

В очередной раз угрозы о минировании пришли на электронную почту учреждений

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Неспокойным выдалось утро 18 апреля для сотрудников спецслужб, которые по долгу работы должны проверять сообщения о заложенных бомбах. В четверг им опять пришлось выезжать в школы и районные суды Петербурга, которые подверглись атаке «телефонных террористов».

- Московский районный суд Санкт-Петербурга не смог приступить к работе из-за письма о минировании здания. Идет проверка, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Также на улице ждут проверки работники Невского, Приморского, Красногвардейского, Петроградского и Кировского райсудов. Скорее всего будут эвакуированы и остальные учреждения, как это было во вторник.

Но досталось не только судам. Уже с утра занятия были прерваны в школах номер 54, 188, 200, 247, 264 и 394. Эвакуирован оказался и ресторан «МакДональдс» у станции метро «Удельная».

Сейчас везде идет проверка. Кое-где люди уже вернулись в здания.

Список «заминированных» объектов, судя по всему, далеко не окончательный.

ИСТОЧНИК KP.RU