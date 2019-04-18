В Парке 300-летия появится комплекс ГТО за 122 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-18T13:06:41+03:00

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Новый спортивный объект может в скором времени появиться в Приморском районе. Площадку для сдачи нормативов ГТО (готов к труду и обороне) планируют построить в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по строительству спортивно-досугового Центра тестирования по выполнению нормативов ВФСК ГТО на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга в 2019 году, - говорится в тексте документа.

На территории возле торгово-развлекательного центра «Питерленд» появятся беговые дорожки на 60 и 100 метров, для прыжков в длину с разбега, сектор для метания мяча и гранат, поднятия гири, упражнений на брусьях, а также павильон для тира. Построят здесь же раздевалки и трибуны на 200 человек. Одновременно с этим территорию благоустроят.

Общая стоимость объекта заявлена в 122 миллиона рублей. Сроки строительства спорткомплекса для ГТО пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU