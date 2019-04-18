Против директора кукольного театра возбудили дело о взятке

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-18T14:12:31+03:00

Коррупция есть везде, даже в кукольном театре. Фото: Александр УТКИН

Это произошло после неожиданного визита силовиков в культурное учреждение

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Казалось бы, какая коррупция может быть в кукольном театре, это же не сказка про Буратино, однако современная реальность не сильно отличается от описанной в книге. Только вместо Карабаса главным злодеем оказался директор культурного учреждения.

- Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора «Санкт-Петербургского Большого театра кукол» по признакам преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Вместе с директором кукольного театра в связке по делу идет и руководитель одной из коммерческих фирм, который ту самую взятку, по версии следствия, и давал.

Вдекабре 2018 года руководитель кукольного театра заключил договор с коммерческой структурой на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов, кукол и прочего к одному из спектаклей.

Сумма контракта составила 2 миллиона 191 тысячу рублей. «Откатом» из них, после оплаты счета, вернулось больше половины. 1,2 миллиона рублей коммерсант предал директору. Впрочем, сведения о махинациях дошли до полиции, которая и пришла днем 18 апреля в кукольный театр с визитом.

Это произошло после неожиданного визита силовиков в культурное учреждение

Казалось бы, какая коррупция может быть в кукольном театре, это же не сказка про Буратино, однако современная реальность не сильно отличается от описанной в книге. Только вместо Карабаса главным злодеем оказался директор культурного учреждения.

- Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора «Санкт-Петербургского Большого театра кукол» по признакам преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Вместе с директором кукольного театра в связке по делу идет и руководитель одной из коммерческих фирм, который ту самую взятку, по версии следствия, и давал.

Вдекабре 2018 года руководитель кукольного театра заключил договор с коммерческой структурой на поставку декораций, бутафории, реквизитов, костюмов, кукол и прочего к одному из спектаклей.

Сумма контракта составила 2 миллиона 191 тысячу рублей. «Откатом» из них, после оплаты счета, вернулось больше половины. 1,2 миллиона рублей коммерсант предал директору. Впрочем, сведения о махинациях дошли до полиции, которая и пришла днем 18 апреля в кукольный театр с визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU